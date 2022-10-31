اجتماع مجموعة العمل الزراعية بين مصر وبريطانيا في ديسمبر المقبل

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنّ مجموعة عمل الزراعة المنبثقة عن اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار المصرية البريطانية ستجتمع خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو الاجتماع الذي يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الزراعة وزيادة معدلات الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق البريطانية.

نمو التجارة بين البلدين

وأكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير خلال لقائه «جاريث بايلي»، سفير بريطانيا بالقاهرة أن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا خلال عام 2021 سجل نحو 2 مليار و917 مليون دولار، مقابل 2 مليار و163 مليون دولار بنسبة ارتفاع تصل إلى 35%.

وقال الوزير إنّ مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

اتفاقية المشاركة

وأوضح «سمير»، أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للاستثمار في السوق المصرية خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية المشجعة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخراً.

من جانبه أعرب «جاريث بايلي» سفير بريطانيا بالقاهرة عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والاستفادة من عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وبما يحقق مصالح مجتمع الأعمال المصري والبريطاني على حد سواء، خاصةً في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في السوق المصري.

وأشار إلى أن العديد من الشركات البريطانية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار وهو ما تؤكده الإحصاءات الدولية بأن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا.

ولفت سفير بريطانيا بالقاهرة إلى أن هناك عدد من القطاعات المستهدفة للمستثمر البريطاني وبصفة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية والمراكز البحثية والتعليمية فضلاً عن المشروعات التعدينية.