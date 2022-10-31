شروط ومواعيد التقديم لترخيص سيارة أجرة للعمل بـ145 خط سير في أسيوط

أعلنت الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، عن بدء تلقي طلبات التقدم لـ145 خط سيارات ميكروباص 14 راكبا موديل 2022، لترخيصها أجرة بمختلف مراكز المحافظة.

سرفيس داخلي بمدينة أسيوط الجديدة

ويشمل الإعلان 15 سيارة ميكروباص لكل خط سير للعمل على خط «ديروط - موقف الأزهر»، و«القوصية - موقف الأزهر»، و«منفلوط - موقف الأزهر»، و«أبوتيج - موقف النزلة»، و5 سيارات للعمل علي خط سير «موقف الأزهر- مدينة 30 يونيو».

وهناك 10 سيارات لخطوط «أبنوب - مركز الأزهر»، و«الغنايم - موقف النزلة»، و«صدفا - موقف النزلة»، و«موقف المعلمين - موقف الأزهر»، و«ساحل سليم - موقف النزلة»، و«البداري - موقف النزلة»، و«مدينة أسيوط الجديدة - موقف الأزهر»، إضافة إلى سرفيس داخلي بمدينة أسيوط الجديدة.

مواعيد وشروط التقديم

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن موعد التقديم من 5 نوفمبر المقبل وحتي 4 ديسمبر القادم بالإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي، مشيرة إلى أنه يشترط أن يملك المتقدم سيارة باسمه والمستندات المطلوبة وهي: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد، ورخصة قيادة مهنية، وسداد قيمة كراسة الشروط.

ونوهت إلى أن مواعيد التقدم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، للتوقيع علي استمارة لشراء سيارة، والسير في ترخيصها خلال شهر من رسو القرعة العلنية.