اقتداءً بالتجربة المصرية.. أول قمة عربية رقمية في الجزائر.. «دون ورق»

تشهد القمة العربية بالجزائر، أول قمة رقمية تعقد دون استخدام أية أوراق تماما، بحسب ما صرح المسؤولون الجزائريون، بأنها ستكون قمة رقمية.

ويبدأ توافد القادة العرب اليوم للمشاركة في أعمال القمة العربية والتي تنطلق غدا بعد توقف دام لنحو 3 سنوات، إذ عُقدت آخر قمة عربية في تونس عام 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا.

اجتماع عربي دون أوراق بعد تجربة مصرية

وفي هذا السياق، قال عقبة شابي مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية الجزائرية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «معا»، الفلسطينية، إن هذه القمة هي أول قمة بدون أوراق، وتعتبر سابقة في تاريخ القمم العربية.

وأوضح المسؤول الدبلوماسي الجزائري أنه تم بلورة المشروع ووضعه حيز التنفيذ، بعد تجربة مصر عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، التي تمت أيضا بدون أوراق.

وكشف «شابي»، عن أمر غريب بشأن القمم السابقة، إذ قال إنها شهدت استعمال حوالي طن إلى طن ونصف من الورق في جميع الاجتماعات على مستوى القمة، حيث يتم في كل اجتماع توزيع 150 نسخة تقريبا على المسؤولين الحاضرين.

وأشار إلى أن توفير هذا الكم الهائل من الورق وتجهيزات الطباعة والكوادر البشرية، ناهيك عن الوقت والتكاليف التي تتطلبها العملية، دفع للتفكير في رقمنة العملية وعقد قمة دون ورق، والتي كان للجزائر شرف احتضانها.

الاجتماعات التحضرية تمت جميعها دون أوراق

وقال الدبلوماسي الجزائري إن جميع الاجتماعات التحضيرية الأربع تمت دون ورق، وكل البرمجيات وضعت للعمل بطريقة كاملة، حيث جرى توفير أجهزة كمبيوتر بتقنيات عالية لكل الوفود المشاركة، تتضمن مسودات ومشاريع القرارات، ويمكن للوفود متابعة التغييرات.

وقال أيضا إنه تم تجنيد كل التحضيرات اللوجستية للقمة بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية والتمكن من تخزين المستندات وأرشفتها وإجراء التوقيعات الإلكترونية.