«الشعب الجمهوري»: مبادرة «ابدأ» تعزز الصناعة الوطنية وتوفر العملة الصعبة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إنّ مبادرة ابدأ التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزز الصناعة الوطنية وتوفر فرص العمل للشباب.

مبادرة ابدأ

وأكد اللواء أبوهميلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي الذي أصبح الاعتماد عليه أمر حتمي خلال المرحلة الحالية وذلك بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خنق سلاسل التجارة الدولية نظرا لكون روسيا وأوكرانيا أولى دول العالم توريدا للحبوب الغذائية التي تدخل في صناعة كافة المنتجات.

المنتجات المستوردة

ودعا الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري الجهات المعنية إلى إجراء حصر شامل لكافة البضائع والمنتجات المستوردة وبحث آلية تصنيعها داخل البلاد بمواصفات عالمية تتيح توريدها للخارج وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الدولارية الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري.

المصانع المتوقفة

كما شدد الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على ضرورة وضع خطة إستراتيجية شاملة لبحث كافة مشكلات المصانع المتوقفة والعمل على إزالتها وإعادة تشغيلها من جديد لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة.