رئيس حزب الشعب الجمهوري: القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي في أي دولة

قال الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سيقدم بعض التوصيات الخاصة بمسار السياسات الكلية في المؤتمر الاقتصادي، مضيفا «نريد أن نرى بعض التناغم والتزاوج بين السياسات النقدية والاقتصادية، لأنهما وجهان لعملة واحدة».

وأضاف في تقرير عرض خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أنه على مسار مشاركة القطاع الخاص، نتمنى أن نرى أكبر مشاركة بين القطاع الخاص وقطاعات الدولة والمستثمرين الأجانب، لأن القطاع الخاص هو قاطرة النمو الاقتصادي لأي دولة.

من جهته، أعرب مدحت زاهر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن أمله في نجاح المؤتمر الاقتصادي بوضع يده على المشكلات الجوهرية، ووضع حلول في المجال الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وصولا إلى تحقيق درجة متقدمة من الاكتفاء الذاتي في الغذاء، والاعتماد على الذات، وتطوير القدرات الإنتاجية في الصناعة، ومواجهة العقبات التي تواجه تطوير الصناعة المحلية، وبالتالي تقليل الفجوة في الميزان التجاري وإضعاف فكرة».