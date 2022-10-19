حزب الشعب الجمهوري يشيد بافتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء

أشاد حزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه نقلة كبيرة لمشروعات التعدين.

مصنع الرمال السوداء

أكد الحزب، في بيان له اليوم، أن المشروع سيحقق استفادة هائلة من المعادن الاستراتيجية في التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الحزب، أن مصر غنية بالثروات التعدينية، التي لابد من استخراجها والاستفادة منها في صناعات تحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصنع الرمال السوداء، يمثل فرصة كبيرة لمصر من خلال التعاقد مع الشركات العالمية الكبرى، في تصنيع الطيارات.

وثمن الحزب، توفير المشروع فرص عمل وعملة صعبة.