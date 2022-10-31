السيسي: الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ كانت حلما.. وستسهم في تأمين البيانات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم كانت بمثابة حلم، موضحًا: «نتمنى من الإعلام أن نشرح أكثر ونفهّم الناس بشكل أكبر، وعندما نتحدث عن تأمين بيانات واتصالات، فهذه أمور فنية معقدة، وحجم التأمين فيها قد يصل إلى نسب عالية».

الشبكة الوطنية الموحدة تستهدف منع التدخل في الاتصالات أو البيانات

وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم: «الهدف أن تكون الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة من الصعب إن لم يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها، وستسهم في تأمينها بشكل كبير».

الشبكة الوطنية الموحدة تحشد الموارد وقت الأزمات

وتابع الرئيس السيسي: «في الشبكة هنكون شايفين بعض ونقدر نحشد الموارد لحل الأزمات، سواء من داخل المحافظة التي بها مشكلة أو الدولة تحشد موارد أخرى إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظات».