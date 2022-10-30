مدير «المصري للدراسات الاستراتيجية» لبرنامج المشهد: السيسي اتخذ قرارات جريئة لحل الأزمة الاقتصادية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية بالغة الخطورة على جميع دول العالم، كما أن الدولة فتحت المجال أمام الجميع لتقديم أفكار حول مواجهة تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث باستفاضة عن ضرورة تقديم حلول غير تقليدية للأزمة في المؤتمر الاقتصادي.

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن هناك ميراثا من المفاهيم المغلوطة التي تكبل الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات جريئة لحل الأزمة الاقتصادية.

سعر العملة ليس مقياسًا لقوة أو ضعف الاقتصاد

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تركيا أكبر دولة حققت مكاسب من الأزمة الروسية الأوكرانية على المستوى الاقتصادي، ورغم ذلك هناك انخفاض في عملتها أمام الدولار، وهذا دليل على أن سعر العملة ليس مقياسًا لقوة أو ضعف الاقتصاد.