متحدث «الكهرباء»: الرئيس السيسي دائم التوجيه بالتوسع في الطاقة النظيفة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التوجيه بالتوسع في الطاقة النظيفة، وتعدد مصادر الطاقة، موضحًا: أن «الرئيس يوجه بتعظيم الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة».

اهتمام أوروبي بالربط الكهربي مع مصر

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «هناك اهتمام أيضا بالربط الكهربي مع أوروبا، إذ أن أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقة بصفة عامة، خاصة الطاقة المتجددة، وكل ذلك يتزامن مع قمة المناخ الشهر المقبل».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العالم كله ينظر لمصر، سواء فيما يتعلق بالمخرجات الطموحة التي تتطلع إليها الدول، بالإضافة إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر على أرض الواقع، بخصوص توقيع مذكرات تفاهم، هناك 16 مذكرة تفاهم خاصة بالهيدروجين الأخضر، وإقبال كبير جدا من المستثمرين للاستثمار في الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح.

إمكانات كبيرة لمصر من الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: «هناك إمكانيات كبيرة لمصر فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومصر ستتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وبالنسبة إلى الربط الكهربي، فإن اليونان مهتمة جدا به، وأوروبا مهتمة بصفة عامة مهتمة بإتمامه».

وواصل: «في الفترة السابقة كان هناك اجتماعات كثيرة على مستوى الوزارة، وعلى مستوى الرئاسة بالنسبة للمستثمرين المهتمين بخط الربط مع اليونان وجهات أخرى في أوروبا، وهناك ضخ للاستثمارات الخاصة بالربط والحصول على الطاقة من الرياح».