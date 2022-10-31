مدير الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ: اتبعنا أعلى معايير النجاح في اختيار فريق العمل

قال المهندس محمد عيسوي، مدير مركز الاتصالات المتكاملة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، إنّ المركز يستهدف تطوير الأنظمة والتطبيقات للشبكة ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أنّ الشبكة تمتلك بعض المنتجات التي تساهم في تطوير وتحسين الشبكة، مثل تطبيقات التواصل المجانية، والحفاظ على خصوصية بيانات الشبكة، كما جرى تكوين فريق عمل مصري متكامل على أعلى مستوى.

افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وأضاف عيسوي، على هامش افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «انتقينا فريق العمل وفقا لأعلى وأهم معايير النجاح والتأهيل اللازم، ونفذنا تأهيلا نظريا وعمليا على مدار 5 سنوات، كما نفذنا مشروعات مشتركة بمركز البحث والتطوير لإحدى الشركات العالمية، حتى أصبح لدينا فريق عمل مصري متكامل لتنفيذ المشروعات وإدارة المنتجات».

استبدال دورات العمل التقليدية بأخرى رقمية

وتابع مدير مركز الاتصالات المتكاملة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ: «نفذنا بعض التطبيقات للجهت الحكومية، مثل منظومة المتابعة والأرشيف الإلكتروني، ما يسهّل على مستخدمي الشبكة عملية تبادل المكاتبات وترشيد التكلفة المالية، نتيجة لاستبدال دورات العمل التقليدية بدورات عمل رقمية».

وأوضح عيسوي: «وضعنا رؤية مستقبلية لإنشاء مركز مشترك لتطوير أنظمة الاتصالات المتكاملة على أرض مصر، على غرار المركز الأجنبي خارج الجمهورية، ونعقد شراكات مع المراكز البحثية للجامعات والشركات المحلية والأجنبية، ويمكننا من خلال المركز استكمال بناء وتأهيل فريق العمل وتسويق منتجاتنا لتحقيق عوائد مادية تعود بالنفع على الشبكة».