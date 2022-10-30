«اتحاد الصناعات»: السيسي يدعم الصناعة.. والبيروقراطية من معوقات القطاع

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ الهدف الرئيسي والمنشود من عقد الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة، إعطاء دفعة كبيرة للصناعة المصرية والقطاع الخاص المهتم بالصناعة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى رسالة طمأنة لكل المصنعين من خلال دعمه الكامل للقطاع.

الرئيس السيسي يدعم الصناعة بشكل كامل

وأضاف «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية قطاع الصناعة، من خلال تأكيد دعمه الكامل له عدة مرات خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول لدعم الصناعة، سواء من ناحية التمويل أو الموافقات التي كانت تعطّل الصناعة وغيرهما.

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استعداد الدولة للدخول في شراكات مع المستثمرين والصناع بنسب تصل إلى 60%، مشيرًا إلى أنّ مبادرة «ابدأ» مبينة على ذلك الموضوع لتشجيع المستثمر والصناع على زيادة الإنتاج وتيسيرًا لهم، ما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين والصُناع بأنّ الدولة تضع أموالها في مشروعاتهم فلا يخافوا.

البيروقراطية أكثر الأمور التي كانت تعطل الصناعة في مصر

ولفت إلى أنّ البيروقراطية أكثر الأمور التي كانت تعطل الصناعة في مصر، لذلك فإنّ جهود الدولة في قطاع الصناعة يمثل تطبيق على أرض الواقع، مشيدًا بفكرة الرئيس السيسي الخاصة بإنشاء مكتب تابع له لمتابعة المعوقات والصعوبات التي تواجه الصُناع والمستثمرين بمصر، رغم أنّه من المفترض أن يكون هناك أجهزة بالدولة تتابع وتدير تلك الأمور وليس رئيس الدولة.