عضو مبادرة «ابدأ»: نعمل على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية

قالت المهندسة سارة مصطفى، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة شريك مع مشروع المهندس حسام فريد «الوايلر للطلمبات»، وتمت زيادة خطوط الإنتاج وإضافة طلمبات بمواصفات قياسية عالمية، كما شهد أمس افتتاح مشروع كونكورد للمواسير الحلزونية، وهو مصنع قائم بالفعل وتمت إضافة خطوط إنتاج له.

وأضافت مصطفى في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من تقديم سارة حازم: «لدينا مصنع تحت الإنشاء مع شركة حسن علام القابضة، وهي فلاتر لمحطات معالجات المياه، وبالشراكة مع مجموعة العربي نعمل على تصنيع أحد مكونات التكييف، وتم ترخيص أرض صناعية للمشروع، وشركة فريش ستكون معنا في هذا المشروع».

مكونات وصناعات مغذية

وتابعت عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»: «المصنعون لديهم مكونات وصناعات مغذية ويتم استيراد هذه المكونات، لكن ابدأ شجعتهم على توطين الصناعة بدلًا من استيراد مكونات الصناعات المغذية».

وأكدت المهندسة سارة مصطفى عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»: «ندرس المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتدخل في صناعة المنتجات التامة، وبناءً على ذلك نختار المصنع الأجنبي ونشجعه على التصنيع في مصر وتوطين الصناعة، وسيتم تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات المقصودة».

عقد الشراكات مع المصنعين

وأكدت أن المبادرة تستهدف عقد الشراكات مع المُصنعين، بحيث يتحملون نجاح المصنع واستدامة الصناعة، لأن ما يجعل الصناعة تنجح هو أن يكون هناك قسم بحوث وتطوير.

وواصلت: «لدينا مثال آخر في الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وهو مصنع صمام أمان الغاز، حيث كانت هناك شركة تستورد صمام أمان الغاز من شركة تركية وتم إقناع الشركة بأن تصنع هنا في مصر وتستفيد من موقع مصر الإقليمي لكي يكون مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وأفريقيا ويستفيد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول المجاورة».