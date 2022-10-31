«لقاء الخبراء»: «القاهرة الإخبارية» صوت مصر للعالمية دون تزييف أو تشويه

انطلقت أولى فعاليات «لقاء الخبراء Meet The Experts» تحت عنوان الإعلام الرقمي «الرصد الإعلامي وإدارة المحتوى»، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة وسام نصر القائم بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتنسيق الدكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون، وبحضور مجموعة من طلاب الأقسام المختلفة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

بدأ اللقاء الأول بمحاضرة لمحمد الصاوي حول مفهوم الرصد الإعلامي Media Monitoring وأهميته للمؤسسات والأفراد وأدواته وأفرع تخصصاته المختلفة والبرامج المتخصصة لعملية الرصد، كذلك مفهوم تحليل المحتوى الإعلامي ودوره في دعم خطط متخذي القرار لوضع استراتيجيات للعمل بالمؤسسات المختلفة، بالإضافة لعرض جوانب الرصد الإعلامي التي شهدتها قناة القاهرة الإخبارية وموقعها قبيل انطلاقها والأصداء الإيجابية التي لاقاها إعلان الانطلاق في التغطيات العربية والدولية.

القاهرة الإخبارية صوت مصر

وأشادت الدكتورة وسام نصر، المشرف العام على سلسلة لقاء الخبراء، بإطلاق قناة القاهرة الإخبارية حيث أصبح لمصر صوتا مصريا خالصا ينطلق للعالمية معبرا عن قضاياها واتجاهاتها الرصينة في الشأن العالمي ويحمل تطلعات واستراتيجيات مصر حكومة وشعبا للرأي العام الدولي دون تزييف أو تشويه.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة سارة فوزي منسق لقاء الخبراء، على اختيارات فرق العمل التي تقف خلف قناة القاهرة الإخبارية وأشادت بالتنوع بين المدارس والخبرات الإخبارية المتعددة التي يحملها مقدمو ومراسلو وكافة الفرق الإخبارية بالقناة مع الاحتفاظ بهويتنا المصرية ومدرستنا الإعلامية المتميزة والرائدة بالمنطقة العربية، مؤكدة أن قناة القاهرة الإخبارية ومنصتها الرقمية سوف يكون لها شأن عظيم في تقديم وجهة النظر المصرية دون صدى شرقي أو غربي.

حوكمة المحتوى للمنصات الرقمية

كما استكمل ربيع فهمي اللقاء بعرض مخطط إدارة وحوكمة المحتوى للمنصات الرقمية ودورة عملها واختتم جلسته التدريبية بشرح آليات وضع سرد بصري جذاب للمحتوى الرقمي، وقامت الدكتورة وسام نصر نيابة عن القسم بتكريم المحاضرين على جهودهم وإضافاتهم العلمية والتدريبية المتميزة.