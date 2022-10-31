إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. بينهم طفلة تناولت «فنيك»

أُصيب 6 أشخاص في حوادث سير متفرقة بنطاق مراكز كفر الشيخ وبيلا وقلين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إخطاراً من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول 6 مصابين بينهم طفلة في حوادث متفرقة إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

مستشفى كفر الشيخ يكشف سبب الإصابات

وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من «م.م.ع»، 22 سنة، من عزبة صالح بجروح وكدمات في انقلاب دراجة نارية بالبخانيس، و«س.ع.س»، 24 سنة و«أ.أ.م»، 23 سنة، من بيلا، كلاهما مصابان بجروح وكدمات واشتباه كسور، في تصادم سيارة بشجرة في عزبة السرو، و«م.س.أ»، 21 سنة، بجروح في الرأس وكدمات إثر انقلاب دراجة نارية بقلين، و«ع.أ.أ.ر»، 14 سنة، من بيلا، باشتباه نزيف بالمخ، فى مشاجرة، والطفلة «ي. م.أ»، عامين، من زراعة ميت علوان، باشتباه تسمم نتيجة تناول مادة «فنيك».

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة وجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.