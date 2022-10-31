استقرار أسعار الأسماك في بورصة كفر الشيخ اليوم.. البلطي بـ27 جنيها

شهدت أسعار الأسماك داخل بورصة الرياض في محافظة كفر الشيخ، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطي 27 جنيهاً لمتوسط الحجم، و31 لكبير الحجم، وتراوح البوري «الطوبار» من 39 حتى 52 جنيهاً للكيلو، و«البليمي» 43 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك ببورصة كفر الشيخ

وكشف كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك اليوم مستقرة منذ ثلاثة أيام ضمن عمليات البيع والشراء بالبورصة، مشيرا إلى أن سعر الكابوريا سجل 38 جنيها للكيلو، والسمك البياض 69 جنيهاً، و«المبروك» 21 جنيها، والقراميط البيضاء 18 جنيهاً، والقراميط ذات اللون الداكن 15 جنيهاً، فيما تراوح سعر الجمبري الأحمر من 60 جنيهاً للجمبري صغير الحجم إلى 250 جنيهاً للحجم الكبير.

أسماك العائلة البحرية

وأضاف «الشامي»، أن سعر سمك القاروص سجل 155 جنيها للكيلو، واللوت 90 جنيهاً، وسمك موسى 95 جنيهاً، والدنيس 38 جنيهاً، والحبار 150 جنيهاً، والسردين 36 جنيهاً، والثعابين السمكية من 145 حتى 160 جنيها، والوقار 150 جنيهاً، والسمك البربوني 69 جنيها.

يذكر أن بورصة أسماك كفر الشيخ هي التي تقوم بعمليات البيع والشراء للأسماك بمنطقة الدلتا، كون محافظة كفر الشيخ تنتج نحو 50% من أسماك البوري والبلطي والقراميط والدنيس.