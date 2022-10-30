محافظ كفر الشيخ: تشكيل لجان لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك، والاتحاد الاستهلاكي؛ لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لضبط أسعار السلع، والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع التوجيهات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة، طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية التي تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وعضوية ممثلين عن التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والطب البيطري، للمرور اليومي، ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية، وتحرير محاضر للمخالفين.

متابعة أرصدة السلع الغذائية

كما وجّه أعضاء اللجنة بمتابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، كما أعطى تعليماته لمسئولي إدارة الأزمات بمتابعة موقف السلع الغذائية وأسعارها في عموم المحافظة، وإرسال تقارير دورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولاً بأول.

إقامة معارض للسلع الغذائية

وأكد المحافظ، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتاً إلى أن المحافظة لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي بأسعار مناسبة، فضلاً عن انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 114، أو رقم جهاز حماية المستهلك 19588، و0157779999، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.