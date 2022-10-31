ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

نجحت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، بمديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط عاطل له معلومات الجنائية، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة بأنواعها، وبحوزته 2 كيلو و700 جرام من جوهر مخدر حشيش، إضافة إلى 450 جراما من الهيروين، وحُرر محضر بالواقعة، وعُرض المتهم على جهات التحقيق.

ترويج مخدرات

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد ورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، برصد عناصر الشرطة السريين لعاطل من ذوي المعلومات الجنائية، يقوم بالترويج المواد المخدرة، ليُجري تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة للمتهم ليمكن ضبطه.

ضبط المتهم

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، من ضبط المتهم «ع. ص. أ. ا»، 32 عاماً، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 2 كيلو و700 جرام من جوهر مخدر حشيش، إضافة إلى 450 جراما من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن «سكين»، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات للمواد المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة.

وجري تحرير محضر حمل رقم 14175 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة الرياض، فيما جري العرض علي جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.