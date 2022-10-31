فعاليات «التنسيقية» اليوم.. ورش وصالونات سياسية ولقاءات جماهيرية

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد فعاليتها وجلساتها النقاشية المختلفة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين والمتخصصين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وتستعرض «الوطن» فعاليات التنسيقية اليوم وجلساتها النقاشية.

الفعاليات الداخلية في مقر النائب أحمد زيدان

- ورشة عمل حول «معوقات عمل المجتمع المدني» الساعة 2 مساءً، بحضور ماجد الفقي وأسامة بديع و11 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

- صالون سياسي حول «معوقات عمل المجتمع المدني» في الساعة 7 مساءً، بحضور أعضاء التنسيقية فيولا فهمي وتقى شاهين، وضيوف النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

فعاليات نواب المحافظين

- جلسة نقاشية في نادي الإدارة المحلية في بني سويف الساعة 2.30 مساءً، بحضور النواب «سها عماد، ومحمود القط، وأحمد فوزي، وعماد خليل، ومحمد إسماعيل، وعمرو عزت» وبعض أعضاء التنسيقية.

فعاليات النواب

- لقاء النائب محمود فيصل مع اللجنة النقابية لمحامين شبين الكون في مقر اللجنة النقابية، الساعة 1 مساءً.

- لقاء النائبة منال هلال بالفنانين بمراسم بمصر القديمة الساعة 6 مساءً.

- لقاء جماهيري للنائب عمرو عزت مع أهالي منطقة زنين بولاق الدكرور في الساعة 7 مساءً.

رابعا فعاليات خارجية

- ورشة عمل حول «قانون تداول المعلومات» في الساعة 6 مساءً، بدعوة مؤسسة حرية الفكر والتعبير من النواب محمد فريد، وأحمد مقلد، وطارق الخولي، ومحمد عبدالعزيز، والأعضاء ماجد الفقي كريم عبدالعاطي ايمان طلعت، وذلك في مقر المؤسسة.