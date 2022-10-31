ميناء دمياط: تصدير 39 ألفا و651 طن بضائع عامة.. واستقبال 12 سفينة اليوم

أعلنت هيئة ميناء دمياط حجم تداول السفن، اليوم الاثنين، بعد استقبال 12 سفينة خلال الساعات الأخيرة، بينما غادرت 11 سفينة أخرى، في الوقت الذي شهدت المحافظة فيه استقرارا في حالة الطقس.

35 سفينة إجمالي التداول

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 39651 طنا، وتضم 26010 أطنان يوريا و2700 طن مولاس، و2384 طن ملح و2157 طن رمل و6400 طن بضاعة متنوعة.

استقبال 16 ألف طن ذرة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34114 طنا تشمل 11714 طن قمح و15955 طن ذرة و1600 طن حديد و615 طن رخام و2230 طن خشب زان و6042 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 2000 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 739 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 230 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3045 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130971 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184511 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2458 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.