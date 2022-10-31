جامعة سوهاج تنظم رحلة لوفد هولندي لزيارة المعالم الأثرية

نظمت جامعة سوهاج رحلة سياحية للوفد الهولندي البحثي، الذي استضافه قطاع الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر، لزيارة أهم المعالم السياحية والتاريخية والدينية؛ للتعريف بمقومات المحافظة الآثرية.

تنوع أثري

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة حرصت على تنظيم تلك الرحلة لتعريف الوفد بمقومات المحافظة السياحية والآثرية، فهي تمتلك كثيراً من المقومات الآثرية المهمة، التي تجعلها تستحق أن تكون على الخريطة السياحية في مصر، حيث تتميز بتنوع الآثار عبر العصور المتعاقبة والمتمثلة في الآثار المصرية القديمة واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والمسيحية.

برنامج الزيارة

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الوفد زار عددًا من المعالم الآثرية للحضارة المصرية بالمحافظة، شملت أبيدوس بمركز البلينا، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد رمسيس الثاني بمركز أخميم، إلى جانب زيارة أهم الآثار المسيحية التي لها مكانتها العالمية الخاصة وهي: دير الأنبا شنودة «الدير الأبيض»، ودير الأنبا بيشاي «الدير الأحمر» بمنطقة غرب سوهاج.

والتقط الوفد الهولندي العديد من الصور التذكارية، معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، وبعظمة وعراقة المعالم الآثرية التي زاروها، وضم الوفد الهولندي 14 خبيرا في العلوم الهندسية والطبية والزراعية والذكاء الاصطناعي والعلوم والآداب، من جامعات «توينتة ودلفت وفخنخن وإيندهوفن» بهولندا.