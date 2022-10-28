جامعة سوهاج: استثناء طالب من ذوي الهمم للتسجيل في الماجستير

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في بيان أن مجلس الجامعة في جلسته رقم 186 اتخذ قرارا استثنائيا بالموافقة على قيد الطالب محمد صابر على أبوطالب، الحاصل على الدبلوم الخاص من كلية التربية جامعة سوهاج من شرط الترتيب لقيده بدرجة الماجستير في قسم تكنولوجيا التعليم.

كفاح الطالب

وأوضح «عبدالخالق» أن الطالب محمد أبوطالب، تخرج من كلية الآداب عام 2009، وحصل على دبلومة تبريرية عام 2010، ودبلومة مهنية عام 2011، ومواد تكميلية عام 2021، وتقدم للقيد بدرجة الماجستير هذا العام من بين 49 متقدما، وكان ترتيبه 24 من بينهم، حيث جرى اختيار 13 فقط للقيد بالماجستير، لكن قرار مجلس الجامعة جاء ليستثني الطالب محمد بصفته أحد أبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات، مع التوصية على تطبيق نفس الاستثناء على الحالات المماثلة.

دعم جامعة سوهاج لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد عبد الخالق أن هذا الاستثناء جاء استمراراً لدعم الجامعة لهذه الفئة من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.