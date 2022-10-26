جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمحو أمية 19433دارسًا

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن حصد الجامعة المركز الثالث في مجال محو الأمية علي مستوى الجامعات المصرية، بإجمالي 19433 دارس، فى دورة يوليو 2022م، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد عبد الخالق في بيان أن الجامعة قد حققت عدداً من المراكز المتقدمة في مجال محو الامية، تأكيداً لدورها الهام في المساهمة بخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بالعنصر البشري.

تنفيذ مشروع محو الامية بجامعة سوهاج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لمحو أمية و تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية الهامة.

الهيئة العامة لمحو الامية تشكر الجامعة

وأوضح رئيس الجامعة أن الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية قد وجه الشكر والتقدير لادارة الجامعة علي ما تحققه من نتائج متميزة تليق بمكانتها، وعلي ومشاركتها الجادة والفعالة في هذا المشروع القومي، مضيفاً ان ما حققته في مجال محو الامية من انجازات كان نتيجة للتعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، والتي من خلالهما تم وضع خطط ومبادرات مختلفة لإقناع الأميين وتشجيعهم على محو أميتهم، إلى جانب طلبة وطالبات الجامعة الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح.