رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات قبول طلاب «الصم والبكم» بكلية تربية نوعية

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج امتحانات قبول الطلاب من ذوي الإعاقة فئة الصم والبكم بكلية التربية النوعية، يصاحبه الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان ان القيادة السياسية لا تدخر جهداً للتوسع في سبل التيسير و الإتاحة للطلاب ذوي الهمم في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات كبيرة على الجهد والعطاء، لذا كان من الضروري استثمار تلك الطاقات بأفضل شكل ممكن باعتبارهم فئة قادرة على العمل والإنتاج.

11 طالب باختبارات كلية التربية النوعية من الصم

وأوضحت الدكتورة لمياء شعبان أنه اجري الامتحانات 11طالب وطالبة بمادتي اللغة العربية والإنجليزية، موضحة ان الجامعة وفرت مترجمي لغة الإشارة بناءاً على البروتوكول الموقع مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، لمساعدة الطلاب سواء في الامتحانات أو في شرح المحاضرات في عدد من المواد الدراسية، منها مواد الأشغال الفنية والطباعة والتصوير، الأشغال المعدنية والنسيج وغيرها من المواد العملية.

توفير متطلبات الطلاب ذوى الاعاقة

ومن جانبه أكد الدكتور عماد الصوينع أن الدكتور مصطفى عبدالخالق لا يدخر جهداً فى سبيل توفير كافة متطلبات واحتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية في سبيل دمجهم بمجتمع الجامعة، من الحاصلين على دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، وإلحاقهم بالأقسام المختلفة بكلية التربية النوعية.