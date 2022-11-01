«التعليم العالي» تكشف مصير الطلاب المنتسبين للكيانات الوهمية المخالفة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل مهام عملها دون انقطاع تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية منذ إنشائها في مداهمة أكثر من 300 كيان وهمي يقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على أي تصاريح أو تراخيص وتمنح شهادات علمية مزورة وغير معتمدة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة غير مسؤولة عن الطلاب الملتحقين بالكيانات الوهمية المضبوطة وأن هناك تحذيرات متكررة تطلقها الوزارة بشأن التنبيه والتأكد من حقيقة اعتماد الكيانات وانتسابهم للوزارة أو الجامعات المختلفة وذلك من خلال المنصات المختلفة.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق الرئيسي وموقع التنسيق هما المنوطان باستقبال رغبات طلاب مختلف الشهادات وتوزيع الطلاب على مختلف الكليات مع التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.