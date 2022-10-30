«التعليم العالي»: الجامعات تنهي استعداداتها لامتحانات الميدتيرم

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2022 «الميدتيرم»، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحين أنّه جرى التوجيه بالاستعداد وإجراء الامتحانات في المواعيد المحددة وفقا للوائح والجداول التي وضعهتا الكليات المختلفة، والتأكيد على الالتزام بالضوابط الخاصة بالامتحانات.

امتحانات الميدتيرم 2022

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والامتحانات كما هي دون تغيير، حسب ما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما فيها امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول الميدتيرم، مؤكدا أنّ الدراسة منتظمة دون مشكلات حتى الآن.

وتابع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الاستعدادات جارية لامتحانات الميدتيرم المقرر أن تبدأ مع نهاية شهر نوفمبر ومطلع ديسمبر، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.