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«التعليم العالي»: مواجهة حاسمة للكيانات الوهمية ولا تهاون مع المخالفين

كتب:

أحمد أبوضيف
04:52 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تواصل عملها ومهامها دون انقطاع لمواجهة انتشار الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات وتقوم بمزاولة المهنة وتقديم الخدمة التعليمية ومنح الشهادات دون سند قانوني، لافتا إلى أن لجنة الضبطية القضائية تواصل مداهمة تلك الكيانات والحد منها.

مجابهة الكيانات الوهمية 

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية نجحت منذ تأسيسها عام 2015 في مداهمة أكثر من 300 كيان وهمي بمختلف المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، أبرزها الغلق والتشميع ومخاطبة الجهات المعنية، أبرزها الإحالة للنيابة العامة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.