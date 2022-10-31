«الملابس الجاهزة»: الصناعة تمتلك العديد من فرص النمو وجذب الاستثمار الأجنبي

أكدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات المتقدمة بطلب الحصول على التراخيص خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يرفع القيود البيروقراطية عن الصناعة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتشغيل مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة، كما أن حضور القيادة السياسية لحفل مرور 100 عام على اتحاد الصناعات المصرية، يحمل رسالة طمأنه للمستثمرين ويؤكد الاهتمام والدعم المستمر الذي يوليه الرئيس لملف الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.

صناعة الملابس الجاهزة تمتلك العديد من فرص النمو والتوسع

وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس الغرفة، أن صناعة الملابس الجاهزة تمتلك العديد من فرص للنمو والتوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تغير خريطة الاستثمار والاتجاه الصناعة العالمية للاعتماد على موردين جدد في مناطق مختلفة غير شرق أسيا، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير الحصول على الموافقات والتراخيص سيكون له تأثير مباشر في زيادة نصيب مصر من الاستثمارات المهاجرة، شريطة سرعة تفعيل الجهاز الحكومي لتوجيهات الرئيس.

وأشار «عبد السلام» إلى أن الرئيس أنصت لكثير من المشكلات والتحديات التي تقدم بها رجال الصناعة، ووجه الحكومة بالعمل عليها، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي الوقوف بجانب الصناعة وتقديم التمويلات المطلوبة.

مبادرة «ابدأ» تساند الصناعات الموجهة للتصدير

وأكد أهمية التمويلات البنكية المُيسرة في إعطاء المصانع دفعة قوية في ظل الازمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيدًا بإطلاق مبادرة «ابدأ» لما لها من دور مهم في مساندة الصناعات الموجهة للتصدير وصناعات تعميق المنتج المحلي، مضيفا ان الغرفة ستدرس اليات التعاون مع المبادرة وكيفية استفادة الأعضاء من خدماتها.

على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عبد السلام، على دور المعرض والملتقى الأول للصناعة في استعراض حجم التطور الهائل في الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الغرفة تشارك بجناح كبير في المعرض باعتبارها أحد اهم القطاعات الصناعية التصديرية والتي تلبي أيضا احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الجناح يعرض أهم الخدمات المقدمة من الغرفة وآليات وبرامج تطوير القطاع بالتعاون مع الشركاء الدوليين.