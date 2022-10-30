جمعية رجال الأعمال: مبادرة «ابدأ» ستكون نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية

قال المهندس عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنّ مبادرة «ابدأ» للصناعة تستهدف توطين الصناعة في ظل معاناة العالم من ارتفاع الأسعار، موضحًا: «نريد الاعتماد على منتجات بلدنا، ومن غير اللائق أن نصدر منتجاتنا للخارج ونحن في الداخل ليس لدينا ثقة في منتجاتنا، ومن هنا جاءت فكرة ابدأ».

«ابدأ» تستهدف توطين الصناعة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا

وأضاف «فتوح» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «المبادرة بدأت تظهر للنور أمس السبت، إذ يعمل الشباب منذ سنة على الاستراتيجية ويزورون المصانع والمناطق الصناعية ويتبادلون الآراء مع الشباب والصناع»، متابعا «ابدأ ستكون نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية، وستكون «ابدأ» على غرار مبادرة حياة كريمة، أي طاقة أمل ونور للصناعة المصرية».

الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعة المصرية

وشرح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة المصرية، وهو ما ظهر في الملتقى الدولي الأول للصناعة، موضحًا: «هذا ما نحتاجه، والرئيس بنفسه قال إن مؤسسات الدولة بالكامل يجب أن تتحرك، وإلا فإنه سيتحرك».

وأضاف نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال «يتمّ الآن وضع خريطة للصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أنَّ البيروقراطية تعطل أمورًا كثيرة، لكن الدولة بدأت تتحرك في هذا الإطار، متابعًا «نحن في حاجة إلى تخفيض بعض الأعباء عن الصناعة المصرية لزيادة فرص التصدير، وإذا تحركنا بهذه الوتيرة فإن الصناعة المصرية ستتطور كثيرًا خلال الـ3 سنوات المقبلة، إذ يتمّ التركيز على الصناعات غير الموجودة في بلدنا».

وأكّد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال «لدينا آلاف المنتجات التي نستوردها من الخارج، آلاف الأفكار موجودة، يمكننا الاستعانة بأحدها والعمل على تنفيذها على أرض الواقع لكي يظهر لدينا منتج يناسب السوق المصري، وخاصة أن معظم المنتجات المستوردة لا تليق».