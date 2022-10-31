كشف ملابسات فيديو سيارة رؤوس حيوانات نافقة في المنوفية.. «مذبوحة خارج المجزر»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر عدد من الأهالي من عربة تحمل حيوانات نافقة بأحد الطرق بمحافظة المنوفية.

بلاغ لقسم الشرطة

وبالفحص تبيّن أنّه تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من بعض الأهالي، بتضررهم من سيارة مُحملة برؤوس ماشية مذبوحة بإحدى القرى بدائرة المركز.

ضبط السائق

وبالانتقال والفحص تم ضبط سائق سيارة ربع نقل، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته 11 رأس ماشية مذبوحة ومحملة على السيارة، وبسؤاله قرر اتفاقه مع تاجر ماشية، وجزار، مقيمان بدائرة المركز، على تحميل المواشي بالسيارة خاصته من أحد المزارع بالقرية عقب ذبحها خارج المجزر الآلي دون تصريح من الجهات المختصة، ونقلها لمحل الجزارة الخاص بالثاني الكائن بدائرة المركز.

وبفحص الماشية المضبوطة بمعرفة إدارة الطب البيطري، تبيّن أنّها مذبوحة وغير مسلوخة ولا تصلح للاستخدام الآدمي ويوصى بإعدامها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع قائد السيارة واتفاقهم على اقتسام ثمن بيعها فيما بينهم، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بتكليف المختصين بإعدام الحيوانات المذبوحة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي بطريقة آمنة لا تضر البيئة.