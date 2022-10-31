بعد فوز دا سيلفا.. رؤساء الطبقة الكادحة يحكمون دولا في أمريكا اللاتينية

رغم اختلاف اللغة بين حكام البرازيل الذين يتحدثون البرتغالية، وباقي زعماء أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسبانية إلا الكد يجمعهم وحلم الوصول إلى كرسي الرئاسة رغم أنهم من طبقات فقيرة وتكاد تكون معدومة، ولا يخفى على أحد أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عمل من قبل في مسح الأحذية وأصبح رئيسا للبرازيل ودخل السجن وعاد مرة أخرى للمنصب عقب فوزه بنسبة 50.9% من الأصوات، متفوقًا على منافسه الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

دا سيلفا الذي جلس على كرسي الرئاسة بين عامي 2003 و2010، مر بطفولة صعبة عمل فيها بائعا للفول السوداني وماسحا للأحذية بجانب عمله في شبابه في مصنع للحديد والصلب.

ولم يكن دا سيلفا رئيس البرازيل الحالي، الوحيد من أبناء الطبقة الكادحة، الذي تولى منصب الرئيس في أمريكا اللاتينية، فهناك رؤساء من الطبقة الكادحة حكموا دولًا في أمريكا اللاتينية، منهم رئيس بيرو، ورئيس أوروجواي، وفقا لشبكة «بي بي سي».

رئيس بيرو

- فاز بيدرو كاستيلو برئاسة بيرو يوليو العام الماضي، بعد عملية انتخابية طويلة وشهدت منافسة صعبة.

- ينتمى كاستيلو للطبقة الفقيرة، وولد في قرية صغيرة في واحدة من أفقر مناطق بيرو، وكان يساعد والديه الأميين بالعمل في المزرعة، خلال طفولته.

- عانى رئيس بيرو في طفولته، وعندما كان تلميذًا صغيرًا، كان يتعين عليه المشي لأكثر من ساعتين للوصول إلى المدرسة، وعمل كاستيلو معلمًا في مدرسة 25 عامًا، وكان أيضًا زعيمًا نقابيًا.

- انتخب كاستيلو عام 2021 رئيسًا لبيرو، ودعمه أصوات الناخبين الريفيين الذين نشأ معهم، وكان دائما ما يردد خلال الحملات الانتخابية «لن نبقى فقراء في بلد غني»، ويصور كاستيلو نفسه كرجل من الشعب.

- ولد كاستيلو وهو الثالث من بين 9 أطفال، في بونيا في 19 أكتوبر عام 1969، وعمل معلماً في مدرسة ابتدائية منذ عام 1995 إلى عام 2020.

- بدأ حياته السياسية في عام 2002، عندما ترشح لمنصب عمدة، من دون جدوى، وبرز لأول مرة في عام 2017 خلال إضراب المعلمين بشأن الأجور وتقييم الأداء.

- متزوج من ليليا باريديس، وهي أيضاً معلمة ولديهما طفلان وقال كاستيلو إنه لن يحقق الثراء من منصبه، متعهداً بالحصول على راتب معادل فقط لما كان يتقاضاه كمدرس.

رئيس أوروجواي

خوسيه موخيكا رئيس أوروجواي الأسبق، يطلق عليه أفقر رئيس في العالم ولد في مايو عام 1935.

- أصبح رئيس أوروجواي منذ 2010.

- كان يتبرع بـ90% من راتبه للجمعيات الخيرية.

- رفض خوسيه موخيكا منذ توليه الرئاسة العيش في القصر الرئاسي، وعاش في بيت ريفي بمزرعته.

- كان وزير الثروة السمكية والزراعية عام 2005 حتى 2007 ثم أصبح عضوًا في مجلس الشيوخ، وبعدها رئيسًا لأوروجواي.

- انخفض معدل الفساد في أوروجواي بشكل كبير، خلال فترة رئاسته، ويتصرف ببساطة وقليل الظهور في الإعلام.