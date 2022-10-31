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رئيس الوزراء الكندي مهنئا «دا سيلفا»: لقد تحدث شعب البرازيل

كتب:

حسن رمضان
02:49 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الكندي-جاستن ترودو-صورة أرشيفية

رئيس الوزراء الكندي-جاستن ترودو-صورة أرشيفية

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، «لولا دا سيلفا»، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل، قائلا: «لقد تحدث شعب البرازيل».

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، حصل «دا سيلفا»، على 50.8% من الأصوات، بينما حصل الرئيس المنتهية ولايته، اليمنيي المتطرف جايير بولسونارو على 49.1%.

وأضاف ترودو، أنه يتطلع إلى العمل مع «دا سيلفا» لتعزيز الشراكة بين البلدين، لتحقيق نتائج للكنديين والبرازيليين، ولتعزيز الأولويات المشتركة مثل «حماية البيئة»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية. 

وكان «لولا دا سيلفا»، قال في خطاب بـ«ساو باولو»: «البرازيل عادت!».

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