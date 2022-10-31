فيلم «بنات عبد الرحمن» يتذيل قائمة الإيرادات في السينما

تذيل الفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن»، قائمة الإيرادات، إذ جاء بالمركز التاسع والأخير، من بين الأفلام المُنافسة في شباك التذاكر، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، قبل قليل.

بنات عبد الرحمن مُهدد بحظره من دور العرض

وأوضح محمود الدفراوي، أنّ فيلم «بنات عبد الرحمن»، حقق 1.2 ألف جنيه فقط، في شباك التذاكر أمس الأحد، بينما جاء إجمالي ما حققه 4 آلاف جنيهًا في السينمات، إذ بات مُهددًا بحظره من دور العرض، في أسبوعه الأول.

أبطال وأحداث فيلم بنات عبدالرحمن

فيلم بنات عبد الرحمن بطولة صبا مبارك، حنان الحلو، فرح بسيسو، مريم الباشا، تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، إنتاج صبا مبارك وآية وحوش.

وتدور أحداث فيلم بنات عبد الرحمن، حول 4 شقيقات يختلفن عن بعضهن البعض في طريقة التفكير ونظرتهن للحياة، وتضطرهن ظروف اختفاء والدهن بشكل مفاجئ، إلى عودتهن لمنزل الأسرة داخل حي للطبقة المتوسطة، والالتقاء من جديد، في إطار مفاجآت ومفارقات غير متوقعة.

زيادة الوزن.. أصعب ما واجه صبا مبارك في الكواليس

وكانت صبا مبارك، قد كشفت في تصريحات تليفزيونية لها، عن أصعب الصعوبات التي تعرضت لها خلال تصوير فيلم بنات عبد الرحمن، موضحة أنّ المخرج زيد أبو حمدان، أصر على زيادة وزنها نحو 12 كيلو جرام دفعة واحدة، قائلة: «كنت باكل الـ24 ساعة عشان أتخن، وده كان أصعب شيء بالنسبة لي».