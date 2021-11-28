زيد أبو حمدان: عرض «بنات عبد الرحمن» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عبّر زيد أبو حمدان مخرج فيلم «بنات عبد الرحمن» عن سعادته بمشاركة الفيلم في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، وذلك خلال الندوة المقامة للفيلم بحضور صناعه وبطلته الفنانة صبا مبارك، في دار الأوبرا المصرية، اليوم، قائلا: «الفيلم استغرق وقت طويل في التصوير، ولكنني كنت انتظر اللحظة الذي يخرج فيه إلى النور».

زيد أبو حمدان: تنفيذ فيلم «بنات عبد الرحمن» استغرق 5 سنوات

وقال مخرج فيلم «بنات عبد الرحمن»، خلال ندوة الفيلم، إنَّ تنفيذ الفيلم تطلب 5 سنوات من أجل الكتابة، إضافة إلى عامين في مرحلة التصوير، ومن المقرر أن يشارك في عدد من المهرجانات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنَّ «هناك خطة تفصيلية بعرض الفيلم بأكثر من مهرجان خلال الفترة المقبلة، سنعرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر ويتنافس على جائزة الجمهور، ولدينا خطة في عرض الفيلم في عدة دول، ولكن بناء على ميحدث خلال الفترة الحالية بمهرجان القاهرة السينمائي».

تدور أحداث الفيلم خلال 118 دقيقة، حول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة، وهو من بطولة صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، وإخراج زيد أبو حمدان.

مواعيد عرض فيلم «بنات عبد الرحمن»

وعرض الفيلم للمرة الأولى، أمس، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ولاقي ردود أفعالي إيجابية من الجمهور والنقاد من بعض عرضه الأول، ويعاد عرضه اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في سينما الزمالك، أما الإعادة الثانية يوم الثلاثاء المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة والنصف.

من هو المخرج زيد أبو حمدان

زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول «برام وحمزة» بجوائز دولية.