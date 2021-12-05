سامو زين: «أبو صدام» و«بنات عبد الرحمن» أكثر ما أعجبني في «القاهرة السينمائي»

قال ساموزين، اليوم، إن أكثر ما جذبه في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، فيلمي «أبو صدام» و«بنات عبد الرحمن».

وحرص الفنان ساموزين على التواجد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولفت أنظار الجميع ببدلته التي تمتلئ بالمجوهرات.

وقال ساموزين، إنه كرر تجربته السابقة مع الاستايلست المصرية «لميس»، وذلك بسبب ما وصل له المصريون من موهبة ووعي، فضلا عن امتلاكهم لأفكار رائعة.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، قال إنه وقع مع المنتجة سارة الطباخ، أغنية جديدة، تحت عنوان بسيطة، كما يستعد لدخول بطولة فيلم جديد، رافضا الإفصاح عن أي تفاصيل.

توزيع جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام، توزيع الجوائز بمسابقات المهرجان المختلفة، وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد، وغيرها.

وشهد المهرجان هذا العام، تكريم الفنان كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، وشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية.

وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، تلاقيا للثقافات من جميع الدول، من خلال عرض عدد كبير من الأفلام التي تحمل جنسيات متعددة، كما شهد عرض فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة.