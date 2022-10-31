رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ظهر الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالمطار الدولي، وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية في إطار حضوره للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر انطلاقها غدا.

الأزمة الليبة على رأس أجندة القمة العربية

وستكون الأزمة الليبية على رأس القضايا والملفات التي تتطرق لها القمة العربية في الجزائر، التي تعقد لأول مرة منذ 3 سنوات، إذ كانت آخر قمة عربية في تونس عام 2019 وتوقفت بعدها بسبب انتشار فيروس كورونا.

دعم مسار الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية

وتتمسك الدول العربية بضرورة دعم مسار الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية، والدفع نحو الذهاب إلى مرحلة سياسية أكثر استقرارا، وتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية.

وتشهد ليبيا في الوقت الحالي خلافات في ظل تمسك حكومة عبدالحميد الدبيبة بالسلطة، وعدم تركها لصالح الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا.