السيسي يهنئ رئيس البرازيل بانتخابه ويدعوه للمشاركة في قمة المناخ

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار».

وتابع الرئيس السيسي: «كما أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وأدعوه للحضور إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بناء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي».