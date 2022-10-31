المركز القومي للبحوث: من المتوقع تركز الفيروسات في المناطق ذات الكثافة السكانية

نظم المركز القومي للبحوث ورشة عمل بعنوان «التأثيرات البيولوجية للتغيرات المناخية رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة: تأثير التغيرات المناخية على توزيع وانتشار مسببات الأمراض»، تحت رعاية الدكتور حسين درويش رئيس المركز، في إطار اهتمام الدولة بالتغيرات المناخية.

ظاهرة الإحتباس الحرارى

أكد تقرير صادر عن المركز، أنه يمكن الربط المباشر بين انتشار الفيروسات والتغيرات المناخية الناتجة عن زيادة النشاط الصناعي وزيادة الانبعاث الكربونية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة «ظاهرة الاحتباس الحراري» وذوبان الجليد والفيضانات والجفاف أو زيادة الأمطار

وأضاف أنه من المتوقع أن تتركز الفيروسات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهند و أندونسيا والصين ما يتسبب في سهولة انتقال الفيروسات بسرعة أكبر عنها في المناطق الأخرى، موضحا أن الخفافيش والفئران وبعض الحيوانات والطيور البرية والحشرات تلعب دور محوريا فى انتشار الفيروسات بين الإنسان والحيوان.

الأمراض الوبائية

وأوضح أن الأمراض المنقولة بواسطة نواقل الأمراض مثل القراد بصفة عامة تزداد عن 25% من الأمراض المعدیة، وتتسبب في حصد بعض الأرواح سنویا.

وأشار التقرير إلى أن الحشرات تنقل العديد من الأمراض مثل الملاریا وداء اللیشمانیا، وبكتيريا الطاعون، وأوضح أن الحشرات على اختلاف أنواعھا تكثر في فصل الصیف بصفة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الحافز لھا على التكاثر السریع والنشاط المستمر بحثا عن الوجبات الغذائیة سواء من دم الإنسان أو الحیوانات الحاملة للأمراض، وھكذا تستمر دورة انتشار الأمراض من الحشرات أو الحيوانات إلى الإنسان.