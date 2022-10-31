«أزمات مجلس الوزراء».. استراتيجية من 3 محاور لمواجهة التغيرات المناخية

قال اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إنّ هناك اهتمامًا عالميًا بتنظيم مصر لكوب 27 نتيجة رصد ظواهر التطرف المناخي، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الكوارث في بعض الدول مثل الفيضانات التي ضربت السودان الأسبوع قبل الماضي.

باكستان والسودان نماذج لتضرر الدول النامية من التغيرات المناخية

وأضاف عبد المقصود في حوار مع الدكتور عماد الدين عدلي على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن باكستان من الدول التي شهدت أراضيها خسائر هائلة، مشيرًا إلى بلوغ حجم المتضررين من التغيرات المناخية 30 مليون متضرر من السيول والأمطار الغزيرة.

التغيرات المناخية تؤثر على استقرار المجتمعات

وأوضح رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أن مظاهر التغيرات المناخية أصبحت مؤثرة جدًا على استقرار المجتمعات، إضافة إلى تأثيرها على تحقيق خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمات والكوارث هي الجهة المنوط بها العمل على الاستعداد والجاهزية للمجتمعات المحلية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية.

الأمطار والسيول أكثر ظواهر التغيرات المناخية حدوثًا بمصر

وأشار عبد المقصود إلى أن العمل يجري على 3 مستويات مختلفة وهي: «المستوى الأول الإستراتيجي والمتعلق بالتخطيط للتعامل مثل هذه المخاطر بشكل مباشر، كوضع الخطط على المستوى القومي، إضافة إلى وضع استراتيجيات وأدلة يتم توزيعها على المعنيين بشكل عملي، للتعرف على دورهم في ظواهر التغيرات المناخية كافة»، منوهًا أن أكثر ظواهر التغيرات المناخية التي تتعرض لها مصر هي الأمطار والسيول ببعض المناطق، والتي ينتج عنها صعوبات تواجه المواطنين في ممارسة أنشطتهم اليومية.

التنسيق بين المؤسسات والهيئات للتصدي للتغيرات المناخية

ولفت رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، أن المستوى الثاني هو المستوى التكتيكي والمتعلق بقطاع إدارة الأزمات والمنوط بالأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث، والتي يرأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه الجهة المنوط بها التنسيق بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة أثناء التعامل مع الأزمات والكوارث خاصة المرتبطة بظواهر التغيرات المناخية العابرة للحدود، حيث يتم التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموار المائية والري، لتوفير عنصر الإنذار المبكر، الذي يمكن من خلاله تبليغ المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كاشفًا أن الإنذارات غالبًا تصدر قبل حدوث الظاهرة ب 72 ساعة.

شبكة فيديو كونفرانس مؤمنة لإدارة الازمات حال حدوثها

ويتضمن المحور الثالث اتصال مجلس الوزراء بكل المحافظات من خلال شبكة فيديو كونفرانس مؤمنة وبالتوازي يتم التنسيق مع كافة الوزرات المعنية خلال وقت حدوث الأزمة يتم إشراك كافة الجهات الوطنية من خلال غرفة العمليات المركزية، منوهًا على أن العمل يتم على مدار الساعة.