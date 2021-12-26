«القومى للبحوث»: تجارب اللقاح المصري ضد فيروس «كورونا» تستغرق 6 أشهر

قال الدكتور محمد أحمد على، رئيس الفريق البحثى الذى يجرى حالياً تجارب على لقاح «كورونا» المصرى باستمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، إن هناك أنباء ترددت حول أن اللقاح المصرى عبارة عن تعبئة فقط، وإنه لا يوجد لقاح مصرى خالص، وهذه التصريحات نصفها صحيح والآخر باطل، موضحاً أن مصر تقوم فقط بتعبئة لقاح «سينوفاك» الصينى، فى «فاكسيرا»، وأُطلق عليه مجازاً «اللقاح المصرى»، لكن يجرى العمل حالياً على إنتاج لقاح مصرى خالص ضد «كورونا».

«الصحة»: تحديث جديد لموقع التسجيل للحصول على اللقاحات يسمح للمواطن باختيار المكان والموعد المناسبين

وأضاف «على»، فى تصريحات له اليوم ، أن المركز القومى للبحوث يعمل منذ انتشار الجائحة على عمل لقاحات متعددة، وتم بالفعل تسجيل الملف العلمى لأحد اللقاحات، موضحاً أن اللقاح المصرى الخالص فى مرحلة التجربة السريرية: «ده لقاح مصرى من الألف للياء، وفيه زيه لقاح مصرى برضه بنعمله».

رئيس الفريق: يعتمد على تقنية الفيروس المثبط وفقاً لدراسات وأبحاث علمية أثبتت كفاءتها

وأشار رئيس الفريق البحثى إلى أن مرحلة التجارب السريرية قد تستغرق 6 أشهر، ورغم أنه لا توجد خطوط إنتاج لدى المركز القومى للبحوث لإنتاج اللقاحات، لكن بمجرد نجاح التجربة وتخطى مرحلة التجارب السريرية ستكون هناك خطوط إنتاج خاصة به، مؤكداً أن اللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط، وتم نشر هذه الدراسات فى أبحاث علمية وأظهرت كفاءتها.

ونوه بأن اللقاح المصرى سيدخل بنا إلى حيز الدول الكبرى فى إنتاج لقاحات كورونا، كما أن اسمه «كوفى فاكس»، ولا يعلم حتى الآن تكلفة إنتاجه وطريقة توزيعه، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن تكلفة إنتاجه ستكون أرخص من اللقاحات فى الخارج، كما يمكن تطويره لمواجهة المتحورات الجديدة، مضيفاً: «طالما توافرت التكنولوجيا والإرادة سنستطيع مواجهة الأوبئة بسهولة».

وفى السياق نفسه، استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأول، مليوناً و963 ألف جرعة من لقاحى كورونا «فايزر وموديرنا»، فى إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس وتطعيم المصريين بمختلف اللقاحات المتداولة، وقامت سلطات المطار باستقبال الشحنة وتفريغها وإنهاء إجراءات وصولها. وقالت مصادر مطلعة فى المطار إن الشحنة تحتوى على 462 ألف جرعة من لقاح «موديرنا»، ومليون و501 ألف جرعة من «فايزر»، وتابعت سلطات المطار إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الشحنة وتسليمها إلى وزارة الصحة داخل أرض المهبط بالمطار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، وأعلنت الوزارة عن خروج 760 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 316656 حتى أمس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 866 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 25 حالة جديدة، وأشار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر حتى السبت هو 380520، من ضمنهم 316656 حالة تم شفاؤها، و21571 حالة وفاة.

وأعلن المتحدث عن تحديث جديد لموقع الوزارة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، ضمن خطة «الصحة» من أجل تطوير عملية التسجيل والتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة، وقال، عبر موقع وزارة الصحة الرسمى، إن التحديث الجديد للموقع الإلكترونى لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضاً، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التى تتخذها الوزارة مؤخراً من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وتابع المتحدث أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبَل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التى يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أى آثار جانبية تظهر على الملقحين.