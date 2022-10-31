درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 31-10-2022 على مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لدرجات الحرارة، اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا، وتقل فرص ظهور أشعة الشمس، خاصة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع توقعات بتكون السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة للأمطار بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشرقية والغربية، وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى وجودة شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 27 - 20

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23