أحمد أبوالغيط: استعراض القوة النووية يلوح في الأفق.. الوضع الدولي في خطر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يرى الوضع الدولي حاليًا خطرا للغاية، إذ إن استعراض القوة النووية يلوح في الأفق، كما أن السياسات والعلاقات بين الدول تقترب من السخونة، موضحًا أن هناك دولة نووية متمثلة في روسيا حاليا في مواجهة عسكرية مع دولة بشرق أوروبا وهي أوكرانيا، «روسيا إما تم استفزازها للقيام بهذا العمل العسكري وإما أنها قامت به في إطار مواجهة مع العالم الغربي».

الحسابات الخاطئة تقود دائما إلى متاعب للإنسانية والبشرية

وأضاف «أبو الغيط»، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تُعد قوة نووية، كما أن حلف الأطلسي صاحب القدرة النووية قرر أيضًا دعم أوكرانيا، وبالتالي فإن هناك احتمالات لوجود حسابات خاطئة بين القوى، وفي الحرب الحسابات الخاطئة تقود دائما إلى متاعب للإنسانية والبشرية، «القادة مهما تحدثنا عن إمكانياتهم وقدراتهم فهم يخطئون».

رومانيا تستقبل فرقة 101 تابعة للحلف الأطلسي

وضرب الأمين العام لجامعة الدول العربية مثالا بدولة رومانيا الموجودة على حدود أوكرانيا، فضلًا عن وجودها على حدود الاتحاد الروسي، فهذه الدولة تستقبل حاليا فرقة 101، وهي الفرقة المنقولة جوًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعة لحلف الأطلسي، فرومانيا تستقبل تلك الفرقة على أراضيها، «فرقة كاملة منقولة جوا وهذا وضع خطر للغاية».