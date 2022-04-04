أحمد أبو الغيط: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على المواطن العربي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها آثار سلبية كثيرة ومتعددة، فهناك أقماح وحبوب بكميات كبيرة تأثرت، كما أن هناك علاقات ممتدة للسياحة مع روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والبترول بشكل يؤثر على كل جهود التنمية في الكثير من الدول العربية.

ارتفاع الأسعار أثر على المواطن العربي

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بين المجموعة العربية ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «ارتفعت أسعار البرميل بشكل يؤثر على تنفيذ الخطط التنفيذية لهذه الدول، وارتفعت الأسعار بشكل يؤثر على المواطن العربي».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «لا ننظر إلى الأمر من المنظور العربي والمصلحة العربية، هناك حاجة إلى الدفاع عن السلام والاستقرار في العالم، واستعادة الأوضاع الدولية شكلها الطبيعي».