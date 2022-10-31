لأول مرة.. مسلسل «إيجار قديم» يوحد طرفي القضية: شريف منير مستأجر ومالك

على الرغم من خلافات الملاك والمستأجرين بخصوص أزمة قضية الإيجار القديم والتي تجددت منذ الحديث عن تعديل القانون الساري، إلا أن مسلسل «إيجار قديم» الذي يعرض حاليا بطولة شريف منير، ويؤدي فيه دور مستأجر ومالك في ذات الوقت، قد أحدث ما يمكن وصفه بـ«توحيد ممثلي طرفي القضية» اللذان تحدثا لـ«الوطن» وأكدا ضرورة أن يتناول المسلسل أبعاد القضية بجدية وليس في إطار كوميدي فضلا عن عدم إجحاف حق أي طرف على حساب الآخر.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

وكان عدد من ممثلي الملاك قد طالبوا بضرورة عمل فترة انتقالية ضمن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، تخلى بعدها الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتحرير العقود، فضلا عن رفع قيمة الإيجار ليبدأ من 500 جنيه، مع زيادة سنوية تصل إلى 20%، وهي المقترحات التي رفضها عدد من المستأجرين رفضهم لمقترحات الملاك، موضحين أنهم يرفضون فكرة الفترة الانتقالية أو الإخلاء.

رابطة المستأجرين

وقال شريف عبد السلام، محامي رابطة المستأجرين، في تصريح لـ«الوطن»، نشجب عرض القضية بشكل كوميدي في مسلسل «إيجار قديم» أو يثير القلق بين الطرفين من غير متخصصين.

وتابع: «تواصلت مع الفنان شريف منير قبل عرض المسلسل وقال إن العمل سيعجب الطرفين وأنه عمل حيادي، ونحن مترقبون لباقي حلقات المسلسل بحيث لو جرى عرض أي خطأ سنتخذ إجراء قضائي، موضحا أنه جرى إصدار بيان في هذا الشأن»، وفيما يلي صورة منه:

مسلسل «إيجار قديم»

المستشار أحمد جاد، محامي رابطة ملاك عقارات الإيجار القديم، قال إن المسلسل يعرض قضية شائكة تمس المجتمع المصري بجميع أطيافه من الطبقة الغنية مرورة بالمتوسطة وحتى الطبقة الفقيرة والمعدومة أيضا، وبالتالي يجب أن يجرى التناول بشكل يوضح أبعاد المشكلة وكل وجهات النظر للأطراف المتباينة.

رابطة الملاك

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا: «من خلال ما شاهدناه من الحلقة الأولى لمسلسل الإيجار القديم شريف منير هو أحد المستأجرين وهو في ذات الوقت أحد الملاك وبالتالي فهو يمثل طرفي القضية».

وأشاد «جاد» بتناول المسلسل لهذه النقطة، إذ جرى طرد شريف منير من الشقة التي كان يؤجرها بنظام الإيجار القديم، وعندما ذهب إلى العمارة التي يمتلكها لم يجد له مكان، ما يوضح معاناة الطرفين سواء المالك او المستأجر.

وحذر من خطورة التناول الكوميدي لقضية شائكة مثل الإيجار القديم وتابع: «أطالب مجلس النواب بالتحرك لحل هذه الأزمة بشكل عاجل يحفظ حقوق الطرفين لأن كل يوم يمر به إهدار».