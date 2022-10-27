الإيجار القديم يتصدر جلسة «التنسيقية» حول قضايا الحوار الوطني بقنا

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بمقر المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، بحضور ومشاركة الدكتور ‏حازم عمر، نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتنسيقية.

جاء ذلك في إطار اهتمام التنسيقية، بعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين حول الحوار الوطني، بمختلف ‏محافظات الجمهورية لسماع آرائهم حول القضايا المختلفة، التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

عرض مخرجات وتوصيات الجلسات على الحوار الوطني

وأوضح أعضاء التنسيقية، أنه سيجر عرض كل مخرجات وتوصيات هذه الجلسات الحوارية على الحوار الوطني خلال انعقاده، وفقا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند دعوته لهذا الحوار، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إبريل الماضي.

وأضاف أعضاء التنسيقية، أن قضايا الحوار الوطني تتضمن ثلاثة محاور رئيسية (سياسي، اقتصادي، مجتمعي)، سيجر خلالها بحث كل مشكلات واحتياجات المجتمع المصري، كما ناقشوا مع الحضور، فلسفة الحوار ‏الوطني ومحاوره وأهدافه، وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور الثلاثة الخاصة به.

وتطرقت الجلسة النقاشية، لعدد من الموضوعات، منها قانون الإيجار القديم والمشكلات التي تواجه الفلاحين، وطالبوا بضرورة تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية والصناعات اليدوية والحرفية التي تتميز بها محافظة قنا، كما دعوا إلى ضرورة خلق فرص عمل ملائمة لثقافة المجتمع بقنا والطبيعة الجغرافية له وغيرها من القضايا التي تخص الشأن المصري السياسي والاقتصادي بشكل عام ومجتمعهم بشكل خاص.‏

التفاعل مع المواطنين

وثمن الحضور، حرص التنسيقية على التفاعل مع المواطنين بكل أطيافهم، وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني، كما ‏طالبوا بمزيد من الجلسات الحوارية حول قضايا الحوار.‏

شارك في اللقاء من جانب التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي والنائب أحمد فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

ومن خارج التنسيقية، شارك الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى جانب عدد من ممثلي المجلس ‏القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب بجامعة ‏جنوب الوادي ومجموعة شبابية من أعضاء برلمان الشباب ومبادرة شباب يدير شباب «‏yly‏» وشباب الهلال الأحمر.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين، لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيجر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كل الاتجاهات.‏