أبو الغيط يشكر أستراليا لتراجعها عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

في إطار ترحيب جامعة الدول العربية بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي أقرته حكومة كانبرا السابقة، أرسل أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة، خطاب شكر رسمي إلى بيني وونج وزيرة خارجية أستراليا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن خطاب أبو الغيط تضمن شكره لموقف الحكومة الجديدة بقيادة أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا لتصحيح قرار كانت قد اتخذته الحكومة السابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي

وأعرب الأمين العام عن تقديره لشجاعة الحكومة الأسترالية في التمسك بمبادئ العدالة والقانون الدولي، مؤكدا أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تنهي الاحتلال وتقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.