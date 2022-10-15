جيش الاحتلال: سقوط طائرة مسيرة في «نابلس».. واشتباكات في القدس المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة بدون طيار «مسيرة» في «نابلس» شمال الضفة الغربية نتيجة خلل فني، مشيرا إلى عدم وجود أية خشية من تسرب للمعلومات.

من جانبها، أكدت مجموعة فلسطينية تطلق على نفسها اسم «عرين الأسود»، مؤلفة من مسلحين تابعين لفصائل فلسطينية مختلفة، سقوط طائرة تصوير إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة «نابلس»، مشيرة في بيان، إلى خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإبادة جميع مقاتليها فجر أمس الأول الخميس، أثناء المناورة التي قام بها.

ومساء أمس الجمعة، اعتقل مستعربون، شابين فلسطينيين بالقرب من مستوطنة «التلة الفرنسية» بالقدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الصوت صوب الفلسطينيين خلال مواجهات، في حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفجر فلسطينيون جزءا من الجدار الفاصل في بلدة «أبو ديس» بالقدس المحتلة مساء أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدى على الفلسطينيين بحي «الشيخ جراح»

بدورها، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطينيين في حي «الشيخ جراح»، قبل اعتقال أحد الشبان.

ومساء أمس الجمعة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، في حي «أبو تايه» ببلدة سلوان، واقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة «صورباهر» جنوب القدس المحتلة.

بدورها، قالت السلطات البولندية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى «وارسو» ياكوف ليفني، بعد غد الاثنين، بسبب تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي عن أمن الوفود الإسرائيلية أثناء زيارة بولندا

وتصر «تل أبيب» على مرافقة الحراس المسلحين الإسرائيليين للوفود الإسرائيلية، التي تزور مختلف المواقع التاريخية، وخاصة النصب التذكارية في معسكرات الإبادة النازية السابقة، فيما قالت «وارسو»، إن الأمر غير ضروري.

«وارسو» مستعدة لاستقبال الإسرائيليين من دون حراس مسلحين

وأوضح نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي، أمس الجمعة، أن «وارسو» مستعدة لاستقبال الإسرائيليين من دون حراس مسلحين، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» الظروف الأمنية يجب أن تكون مماثلة لتلك الموجودة في الدول الأخرى، أي من دون الحراسة المسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب يابلونسيكي، عن أسفه لاختيار ليفني التحدث إلى الخارجية البولندية من خلال التصريحات العلنية ووسائل الإعلام، متهما الدبلوماسي الإسرائيلي بـتضليل الرأي العام بشأن أسباب عدم قيام الزيارات.