أمين الجامعة العربية لـ«القاهرة الإخبارية»: دعم إيران للحوثيين وراء تدهور اليمن

كشف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مستجدات الأوضاع داخل الأراضي اليمنية، قائلًا إنّ التدخلات الأجنبية من ناحية، والأوضاع الداخلية من ناحية أخرى، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تدهور الوضع في اليمن، مؤكدًا أنّ المقصود هنا بالتدخلات الأجنبية هي إيران، والدعم الإيراني للحوثيين.

السعودية عمود رئيسي في الوطن العربي

وأضاف «أبوالغيط»، خلال لقاء خاص، الذي يُقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدعم الإيراني للحوثيين يستهدف إثارة مشكلات للمملكة العربية السعودية، رغم أنّ المملكة عمود رئيسي في الوطن العربي، موضحًا أنّ استقرار العالم العربي ومحاولة زعزعة ذلك خطر على المنطقة العربية، وأن الجامعة العربية لها موقفها برفض هذه التدخلات وإدانتها.

الجلسات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر

وعن الجلسات التحضيرية للقمة العربية في الجزائر، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ الهدف من هذه اللقاءات التقارب والتفاهم والتحدث عن الاهتمامات سواء كان الغذاء أو المياه أو التدخلات الخارجية أو القضية الفلسطينية، «الكل يطرح موقفه وبعد ذلك البعد الثاني الكلمات التي سيقولونها ووجهات النظر للقادة الأساسيين الذين سيتحدثون بعد ذلك».