وزير الصحة: توفير أماكن الرعاية المركزة من مهام الشبكة الوطنية للطوارئ

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن متلقي البلاغ في الإسعاف يتلقى معلومات المريض المبدئية وتحويلها تلقائيا من خلال الشبكة الوطنية للمعلومات، وتستعد المستشفى لاستقبال المريض مع العلم المسبق بحالة المريض والاستعداد للتعامل مع تطوراتها بشكل فوري.

منظومة التأمين الصحي

وأوضح «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن النظام الجديد جرى تطبيقه بالفعل في الـ 6 محافظات المقام بها منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفا أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان والأقصر، تطبق بها غرف العمليات المركزية.

الرعاية المركزة

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن توفير أماكن الرعاية المركزة من مهام الشبكة الوطنية للطوارئ، مضيفا أنه جرى تطبيق نظام مرتبط بالشبكة العامة التي أطلقها الرئيس اليوم.

وأضاف أنه من خلال الشبكة يظل المريض في غرفة الطوارئ والمستشفى تتواصل مع غرفة الطوارئ لتوفير المكان المناسب في أقرب مستشفى للمريض، وتوفير أماكن الرعاية المركزة من مهام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.