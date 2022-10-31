وزير الصحة: الشبكة الوطنية الموحدة مرتبطة بمحافظات التأمين الشامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ مشروع مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم، مرتبط بالمحافظات التي طبّقت منظومة التأمين الصحي الشامل، أي أنّ الشبكة مرتبطة بكل غرف العمليات الخاصة بـ6 محافظات بالمرحلة الأولى.

افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وأضاف وزير الصحة والسكان، على هامش افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المستشفيات مرتبطة بالمركز من خلال غرفة عمليات داخل كل مستشفى للتعامل مع الحالات المصابة، فعندما تصاب حالة بحروق يتم تحويلها إلى المستشفيات التي بها أقسام الحروق.

وتابع الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة: «استفدنا من تطبيقات الشبكة الوطنية بتخفيف العبء عن مرضى الحالات الحرجة، الذين يحتاجون إلى رعاية مركز أو حضّانات، ففي الماضي لم يكن هناك ربطا بين المستشفيات وبعضها أو المستشفيات وهيئة الإسعاف، لكن توجّه وزارة الصحة هو ربط المستشفيات ببعضها».