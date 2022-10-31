وزير الصحة يلتقي رئيس اتحاد المستشفيات العربية لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، وتوفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، والمدير التنفيذي للاتحاد؛ لتعزيز سبل التعاون والشراكة؛ لتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة النظم الصحية بالبلدان العربية.

وشكر وزير الصحة والسكان، اتحاد المستشفيات العربية، للتعاون والجهود المبذولة بين الجانبين بكل مجالات الرعاية الصحية، مثمنًا العلاقات الثنائية المثمرة بين القطاعات الصحية العربية، بما يحقق مستقبلا صحيا عربيا واعدًا يقدم أفضل الخدمات الصحية.

جودة الخدمات الصحية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير أكد حرص الدولة المصرية لمساندة ومساعدة شعوب الدول العربية، حيث يشهد القطاع الصحي المصري، تطورًا كبيرًا للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، منوها باستعداد مصر، لنقل خبراتها بعدة ملفات صحية، ومن أهمها نقل التجربة الرائدة، والآلية المتبعة بإجراءات المسح الصحي والكشف المبكر للتصدي لفيروس سي؛ للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير نظم صحية ذات طبيعة مُطورة.

وتابع بأن اللقاء تناول بحث ملف الاستثمار الصحي، حيث أكد الوزير، على أهمية التعاون لوضع آلية ومعايير محددة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بالمجال الصحي وتحقيق الشراكة بين القطاعين (العام والخاص)، إضافة إلى تعزيز التعاون بمجال التحول الرقمي، والتعاون في التوسع في زيادة عدد المنشآت الصحية الذكية والخضراء، بما يساهم في ضمان حصول كل مواطن على حقه الصحي.

100 مليون صحة

ومن جانبه أشاد رئيس اتحاد المستشفيات العربية، بجهود الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي، والعمل على وضع استراتيجية تستهدف ضمان حصول كافة المواطنين على خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدور الحملات ومبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة».

وأعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية بمجال نقل وصناعة الأدوية والأمصال.

ودعا رئيس المستشفيات العربية، وزير الصحة والسكان، لحضور فعاليات مؤتمر «المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية»، والذي يقام بالتعاون مع الهيئات الصحية المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة الدول العربية في الفترة من 10 وحتى 11 يناير 2023، ومؤتمر الملتقي السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، والذي يُقام بنهاية شهر فبراير 2023، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.